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15:16, 22 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о поражении «Орешником» цехов производства снарядов и БПЛА для ВСУ

Рогов: в Днепропетровске «Орешник» поразил производившие снаряды для ВСУ цеха
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: function.mil.ru / Wikipedia

Гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» поразила цеха завода «Южмаш» в Днепропетровске, производившие снаряды и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Согласно полученным оперативным данным, ракетным ударом было поражено несколько цехов "Южмаша", степень их разрушения уточняется. В цехах производили реактивные снаряды, а также собирали БПЛА», — рассказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что ракета «Орешник» достигла назначенной цели. По данным ведомства, удар был ответом на применение украинскими военными дальнобойного оружия из США и Великобритании для ударов по российской территории.

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