В Минобороны России заявили о достигнутой цели удара «Орешником» по Украине

Минобороны России: цель удара «Орешником» по объекту ОПК Украины достигнута

Цель удара новой российской баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины в Днепропетровске достигнута. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойного оружия из США и Великобритании по объектам на российской территории.

Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в зоне спецоперации.

О применении новой ракеты «Орешник» по Украине ранее сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны и личному составу Вооруженных сил России. По неподтвержденным официально данным, целью удара стало предприятие «Южмаш», где, предположительно, производят крылатые ракеты «Нептун» и оперативно-технические ракеты «Гром-2», которые используются для обстрелов российской территории.