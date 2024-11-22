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14:46, 22 ноября 2024Россия

В Минобороны России заявили о достигнутой цели удара «Орешником» по Украине

Минобороны России: цель удара «Орешником» по объекту ОПК Украины достигнута
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Цель удара новой российской баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины в Днепропетровске достигнута. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойного оружия из США и Великобритании по объектам на российской территории.

Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в зоне спецоперации.

О применении новой ракеты «Орешник» по Украине ранее сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны и личному составу Вооруженных сил России. По неподтвержденным официально данным, целью удара стало предприятие «Южмаш», где, предположительно, производят крылатые ракеты «Нептун» и оперативно-технические ракеты «Гром-2», которые используются для обстрелов российской территории.

ЖЗЛ
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