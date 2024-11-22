Озвучена уникальная особенность «Орешника»

Эксперт Перенджиев: по мощности удара «Орешник» не имеет аналогов

По мощности удара российская ракета «Орешник» не имеет аналогов в мире, рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Уникальную особенность оружия специалист озвучил в беседе с «Лентой.ру».

«Во-первых, это оружие гиперзвуковое, то есть оно летит очень быстро. Такое оружие не у каждого государства в принципе имеется. Но дело тут не только в том, что оно гиперзвуковое. Здесь речь идет о мощности удара. По мощности сейчас "Орешник" действительно не имеет аналогов. Обычно взрыв может быть большой, но речь идет о какой-то точке. Здесь же не точка, а мощный взрыв на всей площади. Такого оружия ни у кого нет», — рассказал Перенджиев.

При этом военный эксперт отметил, что демонстрация Россией работы «Орешника» не означает, что модернизация оружия закончилась.

«Это еще не завершенный вариант этого оружия. То есть оно может модернизироваться по мощности и по эффективности. Вот что нужно понимать прежде всего Западу», — заключил он.

21 ноября президент России Владимир Путин во время обращения к жителям страны заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими ракетами большой дальности нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

