В Госдуме выдвинули два требования для въезжающих в страну мигрантов

Депутат ГД Матвеев: миграция должна иметь целевой и вахтовый характер

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выдвинул два требования для въезжающих в страну мигрантов. Свой взгляд на миграционную политику он изложил в беседе с журналистами НСН.

Перед этим в Кремле заявили о потребности России в трудовых кадрах из-за границы.

Матвеев согласился с тем, что обойтись без мигрантов сложно. При этом он призвал заимствовать международный опыт. «Во многих странах мира миграция носит целевой и вахтовый характер. То есть люди приезжают, работают и уезжают», — сказал Матвеев. Эти два требования к трудовой миграции он предложил применять и в России.

Также парламентарий выступил за «жесткую привязку» иностранцев к месту работы, при котором они не могли бы свободно менять регионы и места работы.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов напомнил о разнице между легальными мигрантами и нелегалами. При этом он заявил о неприязни к обоим. Вместе с тем губернатор, как и Матвеев, признал потребность в иностранной рабочей силе.