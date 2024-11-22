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18:35, 22 ноября 2024Россия

В Госдуме выдвинули два требования для въезжающих в страну мигрантов

Депутат ГД Матвеев: миграция должна иметь целевой и вахтовый характер
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выдвинул два требования для въезжающих в страну мигрантов. Свой взгляд на миграционную политику он изложил в беседе с журналистами НСН.

Перед этим в Кремле заявили о потребности России в трудовых кадрах из-за границы.

Матвеев согласился с тем, что обойтись без мигрантов сложно. При этом он призвал заимствовать международный опыт. «Во многих странах мира миграция носит целевой и вахтовый характер. То есть люди приезжают, работают и уезжают», — сказал Матвеев. Эти два требования к трудовой миграции он предложил применять и в России.

Также парламентарий выступил за «жесткую привязку» иностранцев к месту работы, при котором они не могли бы свободно менять регионы и места работы.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов напомнил о разнице между легальными мигрантами и нелегалами. При этом он заявил о неприязни к обоим. Вместе с тем губернатор, как и Матвеев, признал потребность в иностранной рабочей силе.

ЖЗЛ
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