Глава российского региона назвал два вида мигрантов и заявил о неприязни к обоим

Липецкий губернатор Артамонов заявил о неприязни к мигрантам

Глава Липецкой области Игорь Артамонов назвал два вида мигрантов и заявил о неприязни к обоим. Фрагмент его общения с журналистами опубликовал Telegram-канал «Площадь».

Губернатор напомнил о разнице, которая существует между легальными мигрантами и нелегалами. «Нам, в принципе, не очень... ни те, ни другие не нравятся», — отметил он.

Вместе с тем привлечение мигрантов — жизненная необходимость, продолжил Артамонов. На приведенном примере из производственного сектора он показал потребность региона в иностранцах.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков заявил о массовом оттоке мигрантов из региона. По словам губернатора, полтора года назад он дал указание ликвидировать национальные диаспоры в регионе в течение суток. С тех пор в регионе в 25 раз сократилась безработица, однако наблюдается дефицит трудовых ресурсов.