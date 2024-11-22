Голоса всех телефонных мошенников предложили собрать в одну базу

«Известия»: Минцифры предложило создать базу биометрии телефонных мошенников

В России разрабатываются новые меры борьбы с телефонными мошенниками. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, пишут «Известия».

Министр указал, что одним из уже утвержденных решений стала идея создать базу биометрии мошенников. Помимо образцов голоса, выявить мошенника будет можно по цифровому почерку — например, по следам использования мыши и клавиатуры, пояснил руководитель R&D-лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар» Максим Бузинов.

Также Шадаев сообщил, что его ведомство предлагает дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект для выявления попыток воздействия на абонентов.

В начале ноября глава Минцифры заявил, что количество утечек персональных данных превышает все допустимые и разумные пределы. После этого президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский раскрыл, что в сети имеются персональные данные всех россиян.