В российском городе младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства

В Петербурге младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства

В Санкт-Петербурге младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, годовалый мальчик в квартире одного из домов на улице Шевченко в российском городе разорвал пакет с бытовой химией. Когда жидкость вылилась на пол, малыш ее попробовал.

Его в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию. Мать в это время была занята домашними делами.

Родителей крохи в прошлом штрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.