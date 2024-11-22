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10:43, 22 ноября 2024Россия

В российском городе младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства

В Петербурге младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, годовалый мальчик в квартире одного из домов на улице Шевченко в российском городе разорвал пакет с бытовой химией. Когда жидкость вылилась на пол, малыш ее попробовал.

Его в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию. Мать в это время была занята домашними делами.

Родителей крохи в прошлом штрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

ЖЗЛ
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