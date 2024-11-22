Захарова иронично высказалась об угрозе США из-за решения МУС по Нетаньяху

Захарова: РФ ожидает мер от США и Европы в связи с угрозой Коттона в адрес МУС

Россия на фоне угроз со стороны Вашингтона, в том числе от американского сенатора Тома Коттона, в адрес сотрудников Международного уголовного суда (МУС) из-за ордера на арест премьера и экс-главы минобороны Израиля, ожидает ответных мер со стороны стран Европы и президента США Джо Байдена. Об этом в ироничном ключе заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Жду: 1. Высылку американских дипломатов из Гааги, а затем из других стран ЕС в знак солидарности. 2. Выступление британского премьер-министра в парламенте с заявлением о "хайли-лайкли" угрозе жизни подданного Его Величества [британского короля Карла III], Карим Хана. 3. Заявление [Джо] Байдена о поддержке Нидерландов как союзника по НАТО», — говорится в ее публикации.

Ранее МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за «преступления против человечности и военные преступления» совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года в ходе израильской военной операции в Секторе Газа против палестинского мирного населения.