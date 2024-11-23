Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:21, 23 ноября 2024Мир

Байден назвал себя своим мужем

Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем во время выступления на торжественном ужине. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал американский лидер, приветствуя гостей.

В сентябре Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия. «Добро пожаловать в Вашингтон», — высказался американский лидер, находясь в отеле в Нью-Йорке.

В марте Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о встрече Трампа и Путина по Украине. Конгрессмен заявил, что президент РФ не послушал совета собеседника

      На Украине заявили о сведении счетов под предлогом мобилизации

      Россиян предупредили о влиянии алкоголя на репродуктивную систему

      В Британии сообщили о преимуществе России после вторжения ВСУ в Курскую область

      Депутат Рады высмеял план Зеленского из-за неудач ВСУ в Курской области

      Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр

      Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

      Медведев оценил возможность отмены антироссийских санкций при Трампе

      Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута

      От ЮНЕСКО потребовали переработать доклад о безопасности журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше