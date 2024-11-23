Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем во время выступления на торжественном ужине. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — сказал американский лидер, приветствуя гостей.

В сентябре Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия. «Добро пожаловать в Вашингтон», — высказался американский лидер, находясь в отеле в Нью-Йорке.

В марте Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.