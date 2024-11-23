До Земли дошел мощнейший космический удар

MNRAS: до Земли дошла вызванная столкновением галактик ударная звуковая волна

Британские астрономы отметили одну из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала из глубин космоса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи установили, что столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана — она находится в 290 миллионах световых лет от нашей планеты.

По данным астрономов, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других. Так, она создала невероятно мощный ударный фронт — он был похожий на «звуковой удар реактивного истребителя».

Астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании назвала это «редким шансом» для человечества рассмотреть сложное сочетание столкнувшихся галактик.

Ранее группа астрономов предложила новое объяснение природы быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочных кратковременных радиосигналов, которые время от времени фиксируются в космосе.

До этого исследователи из США оценили когнитивные способности астронавтов во время их пребывания на Международной космической станции (МКС).