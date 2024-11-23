Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:15, 23 ноября 2024Наука и техника

До Земли дошел мощнейший космический удар

MNRAS: до Земли дошла вызванная столкновением галактик ударная звуковая волна
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Британские астрономы отметили одну из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала из глубин космоса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи установили, что столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана — она находится в 290 миллионах световых лет от нашей планеты.

По данным астрономов, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других. Так, она создала невероятно мощный ударный фронт — он был похожий на «звуковой удар реактивного истребителя».

Астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании назвала это «редким шансом» для человечества рассмотреть сложное сочетание столкнувшихся галактик.

Ранее группа астрономов предложила новое объяснение природы быстрых радиовсплесков (FRB) — загадочных кратковременных радиосигналов, которые время от времени фиксируются в космосе.

До этого исследователи из США оценили когнитивные способности астронавтов во время их пребывания на Международной космической станции (МКС).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о встрече Трампа и Путина по Украине. Конгрессмен заявил, что президент РФ не послушал совета собеседника

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Выступающие в США баскетболисты захотели играть за сборную России

      В части Киева прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге

      Симоньян сообщила о возможном убийстве экс-офицера США Беннетта

      Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

      Медведев заявил об отдалении переговоров из-за дальнобойных ракет

      Украинские депутаты обвинили Зеленского в нарушении работы парламента

      Захарова иронично прокомментировала угрозы США из-за решения МУС по Нетаньяху

      Американский журналист обвинил Байдена в эскалации конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше