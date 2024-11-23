Рэпер Гуф вернулся в рехаб после концерта в столичном клубе

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) после концерта в столичном клубе снова отправился в рехаб. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На автомобиле Mercedes рэпер и его невеста покатались по столице и уехали обратно в клинику. На вопросы журналистов артист отвечать отказался.

Вечером 22 ноября Гуф провел концерт на сцене VK Stadium в Москве с браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников полиции за возможность выступить. Артист сделал предложение своей девушке и сообщил, что планирует прощальный тур по России.

Российского рэпера задержали в конце октября. У него завязалась драка с полицейским в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Позднее стало известно, что Долматов не только избил мужчину, но и забрал его телефон, так как тот снимал происходящее на видео.

Российского рэпера задержали в конце октября. У него завязалась драка с полицейским в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Позднее стало известно, что Долматов не только избил мужчину, но и забрал его телефон, так как тот снимал происходящее на видео.