Маррей стал тренером Джоковича

Британец Маррей стал тренером сербского теннисиста Джоковича

Британец Энди Маррей стал тренером сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в соцсети X.

«Я думал, что наша история закончилась. Оказывается, у нее есть последняя глава. Пришло время одному из моих самых жестких противников встать в мой угол», — сказал Джокович на видео. Он поприветствовал Маррея на тренерском посту.

Маррей и Джокович были соперниками на протяжении 25 лет. Серб отметил, что их игры были «одними из самых эпических битв в нашем спорте».

37-летний Джокович завершил 2024 год на седьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Летом он выиграл золото Олимпийских игр в одиночном разряде. Всего на его счету 99 побед на турнирах ATP.

37-летний Маррей — единственный в истории двукратный чемпион Игр в одиночном разряде. Британец также выиграл 46 турниров ATP. Он завершил карьеру после ОИ-2024 в Париже.