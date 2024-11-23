Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:49, 23 ноября 2024Мир

Медведев оценил возможность отмены антироссийских санкций при Трампе

Зампред Совбеза Медведев усомнился в отмене санкций США против РФ при Трампе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell / Getty Images

Вряд ли избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции. Это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал», — предположил политик.

В частности, Медведев напомнил о словах Трампа по поводу необходимости поставлять в Европу сжиженный природный газ из Америки. Что сейчас и происходит, а нашего газа в Европе нет, добавил зампред СБ. По словам Медведева, именно «поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются».

12 ноября турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что Дональд Трамп будет добиваться от Конгресса и Европы частичного снятия санкций с России. По его словам, это один из пунктов его плана по урегулированию конфликта на Украине. Аналитик также допустил, что санкции могут быть сняты в областях, непосредственно касающихся жизни россиян.

Ранее политолог Николай Топорнин рассказал, что у президента России Владимира Путина и новоизбранного главы США Дональда Трампа есть много тем для обсуждения. По его словам, украинская тема все равно остается главной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о встрече Трампа и Путина по Украине. Конгрессмен заявил, что президент РФ не послушал совета собеседника

      На Украине заявили о сведении счетов под предлогом мобилизации

      Россиян предупредили о влиянии алкоголя на репродуктивную систему

      В Британии сообщили о преимуществе России после вторжения ВСУ в Курскую область

      Депутат Рады высмеял план Зеленского из-за неудач ВСУ в Курской области

      Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр

      Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

      Медведев оценил возможность отмены антироссийских санкций при Трампе

      Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута

      От ЮНЕСКО потребовали переработать доклад о безопасности журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше