Медведев оценил возможность отмены антироссийских санкций при Трампе

Зампред Совбеза Медведев усомнился в отмене санкций США против РФ при Трампе

Вряд ли избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменит антироссийские санкции. Это не в интересах целого ряда отраслей американской экономики, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Я полагаю, что вряд ли избранный президент, вступивший в должность, сразу поотменяет эти санкции. Тем более, что на ряде санкций вообще-то, по сути, он в известный период настаивал», — предположил политик.

В частности, Медведев напомнил о словах Трампа по поводу необходимости поставлять в Европу сжиженный природный газ из Америки. Что сейчас и происходит, а нашего газа в Европе нет, добавил зампред СБ. По словам Медведева, именно «поэтому европейцы мерзнут, а их производства останавливаются».

12 ноября турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что Дональд Трамп будет добиваться от Конгресса и Европы частичного снятия санкций с России. По его словам, это один из пунктов его плана по урегулированию конфликта на Украине. Аналитик также допустил, что санкции могут быть сняты в областях, непосредственно касающихся жизни россиян.

Ранее политолог Николай Топорнин рассказал, что у президента России Владимира Путина и новоизбранного главы США Дональда Трампа есть много тем для обсуждения. По его словам, украинская тема все равно остается главной.