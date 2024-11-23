На Крымском мосту приостановили движение

На Крымском мосту временно приостановили движение со стороны Тамани

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Отмечается, что к 12:00 мск со стороны Керчи на подъезде к пункту досмотра нет очереди.

«Со стороны Тамани движение временно приостановлено. В очереди ожидает 60 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что безопасность Крымского моста могут повышать с помощью размещения дополнительных комплексов противовоздушной обороны.

В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поручил обеспечить безопасность Крымского моста. Так в Кремле прокомментировали сообщение о том, что мост может стать одной из целей атаки западным дальнобойным оружием.