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12:20, 23 ноября 2024Россия

На Крымском мосту приостановили движение

На Крымском мосту временно приостановили движение со стороны Тамани
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Отмечается, что к 12:00 мск со стороны Керчи на подъезде к пункту досмотра нет очереди.

«Со стороны Тамани движение временно приостановлено. В очереди ожидает 60 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что безопасность Крымского моста могут повышать с помощью размещения дополнительных комплексов противовоздушной обороны.

В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поручил обеспечить безопасность Крымского моста. Так в Кремле прокомментировали сообщение о том, что мост может стать одной из целей атаки западным дальнобойным оружием.

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