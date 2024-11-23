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01:22, 23 ноября 2024Бывший СССР

Пашинян призвал Армению и Азербайджан начать осторожно налаживать экономические связи

Пашинян: Ереван и Баку должны начать осторожно налаживать экономические связи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку должны начать постепенно налаживать экономические связи, признав территориальную целостность друг друга в бывших советских границах. Об этом политик рассказал общественному телевидению страны.

«Стороны должны зафиксировать эту реальность, оставить в политическом смысле друг друга в покое, не дергать друг друга и начать с открытия коммуникаций, налаживания экономических связей. Очень осторожно», — уточнил Пашинян.

Ранее Пашинян рассказал о том, что остался доволен встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите БРИКС в Казани в октябре. Он также заявил, что в ходе переговоров прозвучало мнение о том, что Армении и Азербайджану нужно заключить стратегическую сделку по формуле проживания двух независимых государств.

В конце октября премьер-министра Армении Араик Арутюнян рассказал, что Армения и Азербайджан смогут согласовать оставшиеся пункты мирного договора между странами. По его словам, контакты армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева полезны в этом плане.

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