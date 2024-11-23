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23:27, 23 ноября 2024Бывший СССР

Рогов заявил о попадании ракеты ВСУ по пустым бочкам в порту Бердянска

Рогов: ВСУ попали по пустым бочкам в порту Бердянска
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоимостью 2,5 миллиона долларов попала по пустым бочкам из-под топлива в порту Бердянска Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, эти бочки не успели утилизировать. Рогов написал, что удар ракеты не повлиял на работоспособность порта.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по порту Бердянска. По его данным, атаку совершили управляемой ракетой. Обошлось без пострадавших. Балицкий уточнил, что после удара возникли очаги возгорания, но огонь уже потушен.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, одной из возможных целей удара ВСУ по порту Бердянска было устрашение.

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