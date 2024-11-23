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11:57, 23 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ ударили по порту Бердянска

Губернатор Балицкий: ВСУ нанесли удар управляемой ракетой по порту Бердянска
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по порту Бердянска, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его данным, атака совершена управляемой ракетой. Обошлось без пострадавших. После удара возникли «очаги возгорания», но огонь уже потушен, уточнил Балицкий.

По его словам, атака не повлияла на работу порта. «Прошу жителей Бердянска сохранять спокойствие, работает ПВО, возможны повторные атаки», — предупредил глава области.

Ранее ВСУ атаковали бердянский порт 31 октября. Тогда была незначительно повреждена инфраструктура. На обломках атаковавшего порт БПЛА обнаружили нацарапанное послание: «Бердянск — это Украина или руины».

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