Губернатор показал фото атаковавшего Бердянск украинского дрона с посланием на нем. О чем предупредили ВСУ?

Балицкий показал фото обломков атаковавшего Бердянск дрона с посланием ВСУ

На обломках атаковавшего Бердянск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили нацарапанное послание от Вооруженных сил Украины (ВСУ) со словами: «Бердянск — это Украина или руины», сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Понятно, что их стремление — оставить руины на месте мирных городов Евгений Балицкий губернатор Запорожской области

По его словам, в данный момент в Бердянске продолжают разбор завалов после атаки вражеских дронов. Он отметил, что власти собирают доказательства агрессии Украины против мирного населения, так что найденная на обломках БПЛА надпись лишь подтвердила очевидное. Губернатор добавил, что в ближайшее время следствие сделает все необходимые выводы, а преступники понесут ответственность за содеянное.

При атаке Бердянска ВСУ применяли снаряды с поражающими элементами

В ходе массированной атаки украинских беспилотников на порт Бердянска в Запорожской области пострадали три человека, уточнил Балицкий, добавив, что противник использовал вместе с дронами особый вид снарядов.

Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу Евгений Балицкий губернатор Запорожской области

По его словам, ВСУ применили снаряды со множеством поражающих элементов. Губернатор заметил, что вид и количество осколков от дронов лишь подтвердили данное предположение. Балицкий призвал мирных жителей не поддаваться панике и подчеркнул, что в регионе продолжают эффективно отрабатывать системы противовоздушной обороны.

После удара ВСУ по порту в Бердянске в школах отменили занятия

После украинской атаки в местных школах отменили занятия. Информацию об этом подтвердили в администрации города. Местные власти уточнили, что также свою работу временно приостановят детские сады и другие образовательные учреждения. Руководство города призвало население не покидать свои дома и сохранять спокойствие.

«В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры, просим вас, сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон», — заявили представители городской администрации.

ВСУ атаковали порт Бердянска беспилотниками утром в четверг, 31 октября. Власти города обратились к местным жителям с просьбой не снимать работу систем ПВО, поскольку это даст противнику возможность атаковать противоракетную технику России.