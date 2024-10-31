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04:18, 31 октября 2024Бывший СССР

«Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму». Украинские власти полностью заблокируют Покровск в целях обороны

Глава ГВА Покровска Добряк заявил о полной блокировке города в целях обороны

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Подконтрольный Украине Покровск (Красноармейск) будет полностью заблокирован в целях обороны. Об этом заявил начальник городской военной администрации (ГВА) Сергей Добряк.

Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму

Сергей Добрякначальник ГВА Покровска

Чиновник сообщил, что части Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали перекрывать окраины города. По его информации, подразделения Вооруженных сил (ВС) России находятся в 6,7 километра от города.

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В Покровске разрушено 80 процентов инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры в Покровске разрушены на 80 процентов, рассказал Добряк. По словам главы города, в населенном пункте нет водоснабжения, а также не предвидится начала отопительного сезона. Он добавил, что в будущем город будет заблокирован для въезда и выезда. Чиновник отметил, что в настоящий момент в Красноармейске остаются 11,9 тысячи жителей, в том числе 55 детей.

Объекты критической инфраструктуры [в городе] разрушены процентов на 80. Воды нет, большого отопительного сезона не будет, будут работать пункты обогрева. Вскоре город будет заблокирован для въезда и выезда, мы уже блокируем окраины города. Поэтому призываем всех эвакуироваться

Сергей Добрякначальник ГВА Покровска

29 октября Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ установили полный контроль над городом Селидово Донецкой народной республики (ДНР). Таким образом военные открыли себе путь к Покровску, одному из ключевых пунктов обороны ВСУ на западе региона. Покровск является важным логистическим узлом, через который проходит снабжение украинских войск со стороны Запорожья.

ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах отмечал, что ВСУ в боях за Селидово и окрестные населенные пункты потеряли существенную часть гарнизона, который должен был оборонять Покровск. «С потерей Селидово оборона противника на красноармейском направлении окончательно рухнула», — сказал собеседник агентства.

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Зеленский объяснил отступление ВСУ преимуществом российских войск

ВСУ отступают из-за нехватки военных и преимущества Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Когда становится выбор: остаться и погибнуть, то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей

Владимир Зеленский президент Украины

Политик заявил, что отступление украинских войск на некоторых участках фронта происходит из-за восьмикратного превосходства ВС России.

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию Купянска

Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянска, об этом заявил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов. Чиновник объяснил, что в украинском городе невозможно обеспечить проведение отопительного сезона. Он также отметил ухудшение военной обстановки.

Также принято решение об эвакуации из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин и Боровской общины Изюмского района. Глава ОВА подчеркнул, что эвакуация семей, которых там проживает около 250, будет проводиться принудительно.

25 сентября стало известно, что власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей вместе с семьями из 32 населенных пунктов в Харьковской области, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

До этого была объявлена эвакуация из Глухова, Свессы и Эсмани в Сумской области. С 1 октября в регионе расширили зону обязательной эвакуации и ввели эвакуацию в Сумском районе.

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      Марина Совина
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