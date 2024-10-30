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16:28, 30 октября 2024Бывший СССР

Добряк заявил о разрушении почти всей критической инфраструктуры в Покровске

Глава ГВА Добряк: критическая инфраструктура Покровска разрушена на 80 процентов

Фото: Anton Shynkarenko / Reuters

В Красноармейске (украинское название — Покровск) в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) объекты критической инфраструктуры разрушены на 80 процентов. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Добряк в эфире телеканала «Рада», трансляция которого доступна на YouTube.

По словам главы города, в населенном пункте нет водоснабжения, а также не предвидится начала отопительного сезона. Он добавил, что в будущем город будет заблокирован для въезда и выезда. Чиновник отметил, что в настоящий момент в Красноармейске остаются 11,9 тысячи жителей, в том числе 55 детей.

«Объекты критической инфраструктуры [в городе] разрушены процентов на 80. Воды нет, большого отопительного сезона не будет, будут работать пункты обогрева. Вскоре город будет заблокирован для въезда и выезда, мы уже блокируем окраины города. Поэтому призываем всех эвакуироваться», — сказал он.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили большую часть позиций в Горняке на красноармейском направлении. Отмечается, что украинские войска понесли большие потери как в черте города, так и при попытке покинуть населенный пункт.

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      Александр Курбатов
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