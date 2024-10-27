Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:51, 27 октября 2024Бывший СССР

Украинские войска оставили большую часть позиций в городе ДНР

ТАСС: ВСУ оставили большую часть позиций в Горняке ДНР

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили большую часть позиций в Горняке Донецкой народной республики (ДНР) на красноармейском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, украинские войска понесли большие потери как в черте города, так и при попытке покинуть населенный пункт. Он подчеркнул, что оборона ВСУ сломлена и сейчас в Горняке идет зачистка очагов сопротивления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы 114-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России водрузили свой флаг на одном из зданий в Горняке. По его словам, танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону украинских военных и нанесли удары по большим скоплениям живой силы ВСУ.

26 октября также сообщалось, что российские военные на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. Этот момент попал на видео. Сейчас армия России контролирует около 80 процентов города, основные бои идут за центр населенного пункта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о разрешении Запада на удары вглубь России

      На Западе раскрыли будущее украинского ВПК из-за успехов России

      В ВСУ признали потерю контроля над Горняком в ДНР

      МИД России потребовал от стран Прибалтики прекратить угрозы православным церквям

      ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99 процентов бюллетеней

      Хакеры нашли уязвимость в роутерах Wi-Fi

      Украинские войска оставили большую часть позиций в городе ДНР

      Минобороны изучит варианты ответа на возможные удары вглубь России

      Футболист «Реала» установил рекорд

      В МИД обвинили США в православном расколе на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше