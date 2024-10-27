Украинские войска оставили большую часть позиций в городе ДНР

ТАСС: ВСУ оставили большую часть позиций в Горняке ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили большую часть позиций в Горняке Донецкой народной республики (ДНР) на красноармейском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника агентства, украинские войска понесли большие потери как в черте города, так и при попытке покинуть населенный пункт. Он подчеркнул, что оборона ВСУ сломлена и сейчас в Горняке идет зачистка очагов сопротивления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы 114-й бригады 51-й армии Вооруженных сил России водрузили свой флаг на одном из зданий в Горняке. По его словам, танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону украинских военных и нанесли удары по большим скоплениям живой силы ВСУ.

26 октября также сообщалось, что российские военные на горящем танке ворвались в Селидово в ДНР. Этот момент попал на видео. Сейчас армия России контролирует около 80 процентов города, основные бои идут за центр населенного пункта.