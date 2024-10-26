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23:43, 26 октября 2024Бывший СССР

Российские солдаты водрузили флаг на здание в городе ДНР

Пушилин: бойцы 114-й бригады водрузили флаг на здании в Горняке

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Бойцы 114-й бригады 51-й армии водрузили свой флаг на одном из зданий в городе Горняк. Об успехе российских солдат сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Это стратегически важное направление. Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ворвались в город Селидово в ДНР на горящем танке. Уточняется, что «огненный прорыв» совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. Они заехали в населенной пункт с южной стороны.

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      Евгений Силаев
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