Российские солдаты водрузили флаг на здание в городе ДНР

Пушилин: бойцы 114-й бригады водрузили флаг на здании в Горняке

Бойцы 114-й бригады 51-й армии водрузили свой флаг на одном из зданий в городе Горняк. Об успехе российских солдат сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Это стратегически важное направление. Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ворвались в город Селидово в ДНР на горящем танке. Уточняется, что «огненный прорыв» совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. Они заехали в населенной пункт с южной стороны.