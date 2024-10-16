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02:50, 16 октября 2024Бывший СССР

«Нет света, газа, воды, и восстановить их невозможно». Украинские власти объявили обязательную эвакуацию из Купянска

Глава Харьковской ОВА Синегубов объявил обязательную эвакуацию из Купянска

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянска, об этом заявил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

Чиновник объяснил, что в украинском городе невозможно обеспечить проведение отопительного сезона.

Сейчас ухудшается военная ситуация. Мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи

Олег Синегубов глава Харьковской ОВА

Он добавил, что российские войска приблизились к реке Оскол и могут ее форсировать в ближайшее время.

Также принято решение об эвакуации из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин и Боровской общины Изюмского района. Глава ОВА подчеркнул, что эвакуация семей, которых там проживает около 250, будет проводиться принудительно. В Купянске остается около 4000 человек, преимущественно пенсионеры. Синегубов заявил, что эвакуационные мероприятия будут ужесточены, поскольку люди неохотно выезжают.

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3 октября 2024

В Купянске ездят машины с громкоговорителями для оповещения населения

Издание «Страна.ua» опубликовало кадры из Купянска, где ездит машина с громкоговорителем и оповещает население об эвакуации.

Авто с громкоговорителем сообщает, что в городе нет света, газа, воды, и восстановить их невозможно, поэтому надо эвакуироваться

Страна.ua

О возможной эвакуации из части Харьковской области стало известно неделей ранее. 8 октября Синегубов рассказал, что ряд населенных пунктов на купянском и изюмском направлении остаются наиболее сложными в регионе для украинских властей. «Естественно, из этих населенных пунктов мы не только будем вывозить детей с семьями, но и рассматриваем вопрос об обязательной эвакуации всех гражданских лиц», — сказал чиновник.

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6 сентября 2024

В сентябре Киев объявил эвакуацию из 32 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области

25 сентября стало известно, что власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей вместе с семьями из 32 населенных пунктов в Харьковской области, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковской и Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями

Министерство по вопросам реинтеграции

Из 32 населенных пунктов 29 находятся на территории Харьковской области, а три — в подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР.

До этого была объявлена эвакуация из Глухова, Свессы и Эсмани в Сумской области. С 1 октября в регионе расширили зону обязательной эвакуации и ввели эвакуацию в Сумском районе.

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      Марина Совина
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