Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянска, об этом заявил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.
Чиновник объяснил, что в украинском городе невозможно обеспечить проведение отопительного сезона.
Сейчас ухудшается военная ситуация. Мы не можем обеспечивать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи
Он добавил, что российские войска приблизились к реке Оскол и могут ее форсировать в ближайшее время.
Также принято решение об эвакуации из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин и Боровской общины Изюмского района. Глава ОВА подчеркнул, что эвакуация семей, которых там проживает около 250, будет проводиться принудительно. В Купянске остается около 4000 человек, преимущественно пенсионеры. Синегубов заявил, что эвакуационные мероприятия будут ужесточены, поскольку люди неохотно выезжают.
В Купянске ездят машины с громкоговорителями для оповещения населения
Издание «Страна.ua» опубликовало кадры из Купянска, где ездит машина с громкоговорителем и оповещает население об эвакуации.
Авто с громкоговорителем сообщает, что в городе нет света, газа, воды, и восстановить их невозможно, поэтому надо эвакуироваться
О возможной эвакуации из части Харьковской области стало известно неделей ранее. 8 октября Синегубов рассказал, что ряд населенных пунктов на купянском и изюмском направлении остаются наиболее сложными в регионе для украинских властей. «Естественно, из этих населенных пунктов мы не только будем вывозить детей с семьями, но и рассматриваем вопрос об обязательной эвакуации всех гражданских лиц», — сказал чиновник.
В сентябре Киев объявил эвакуацию из 32 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области
25 сентября стало известно, что власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей вместе с семьями из 32 населенных пунктов в Харьковской области, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).
Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковской и Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями
Из 32 населенных пунктов 29 находятся на территории Харьковской области, а три — в подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР.
До этого была объявлена эвакуация из Глухова, Свессы и Эсмани в Сумской области. С 1 октября в регионе расширили зону обязательной эвакуации и ввели эвакуацию в Сумском районе.