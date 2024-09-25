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18:40, 25 сентября 2024Бывший СССР

Власти Украины объявили эвакуацию из 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

Киев объявил эвакуацию из 32 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области

Фото: Stringer / Reuters

Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей вместе с семьями из 32 населенных пунктов в Харьковской области, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковской и Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями», — передает агентство сообщение украинского Министерства по вопросам реинтеграции.

Отмечается, что из 32 населенных пунктов 29 находятся на территории Харьковской области, а три — в подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР.

Ранее была объявлена эвакуация из Глухова, Свессы и Эсмани в Сумской области.

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      Валентин Карант
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