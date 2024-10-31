Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт. Зачем главком ВСУ приехал на передовую?

Рогов: Сырский поехал на запорожский фронт, чтобы остановить панику в рядах ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов предполагает, что военачальник приехал на передовую, чтобы подавить царящую в рядах украинской армии панику.

По словам Рогова, неудержимый страх овладел украинскими солдатами из-за «колоссальных потерь и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии».

При этом, отметил он, визит главкома ВСУ украинская сторона преподнесла как плановый и рабочий.

Фото: Press Service of the Ukrainian Ground Forces / Reuters

Сырский рассказал о тяжелой ситуации на фронте

В четверг, 31 октября, главком ВСУ провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, главой Европейского командования Вооруженными силами США генералом Кристофером Каволи. Украинский военачальник рассказал ему о тяжелых боях по всей линии фронта.

Упоминая обстановку на передовой, Сырский попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку ВСУ. Главком украинской армии также отметил превосходство Вооруженных сил России в техническом оснащении и личном составе.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев проявляет нервозность из-за динамики на фронтах. Вследствие этого, обратил внимание пресс-секретарь президента России, усиливается желание Украины получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk.

Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее все хорошо видят и у нас в стране, и в западных странах эту динамику констатируют Дмитрий Песков представитель Кремля

Украинским войскам предрекли обвал запорожского участка фронта

Рогов считает, что успехи российских войск на запорожском участке приведут к обвалу фронта для украинской армии.

По его словам, на этом направлении боевых действий на ситуацию повлиял боевой дух российских военных и вторжение ВСУ в Курскую область. «Те подразделения, которые украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», — указал Рогов.

Фото: Stringer / Reuters

Командование ВСУ признает продвижение ВС России в Запорожской области. Так, спикер командования южной группировки украинских войск Владислав Волошин отметил, что в результате успешных наступательных действий Российская армия вклинилась в украинскую оборону на отдельных участках запорожского фронта.

«Армия РФ нарастила определенные усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия, в результате чего имела частичный успех, то есть вклинилась в украинскую оборону», — заключил военный.