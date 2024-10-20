Главком ВСУ заявил, что провел работу с вторгшимися в Курскую область частями. Какие решения он принял в итоге?

Главком ВСУ Сырский рассказал о работе с вторгшейся под Курск группировкой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о работе с вторгшимися в Курскую область войсками. Он отдал подразделениям новые приказы по действиям в российском регионе и доложил об этом в соцсетях в воскресенье, 20 октября.

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. (…) Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад», — сообщил главком ВСУ. Он указал, что украинские военные «храбро и эффективно выполняют боевые задачи». По его словам, обстановка остается под контролем ВСУ.

Сырский также отметил, что командиры бригад ВСУ отчитались перед ним и представили свои предложения по дальнейшим действиям. В свою очередь, он принял несколько решений. О каких конкретно мерах идет речь, не говорится, однако отмечается, что они направлены на «упреждение действий» Российской армии.

Александр Сырский Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком ВСУ докладывал Зеленскому об обстановке в Курской области

Незадолго до этого, 18 октября, Сырский также доложил Владимиру Зеленскому о том, как складывается обстановка в Курской области и на фронте. Кроме того, глава государства сообщил о совещании по работе железной дороги в стране.

По словам президента Украины, «курскую операцию» затрагивали отдельной темой в докладе. Затем главком ВСУ привел последние данные с разных частей фронта.

Зеленский добавил, что также было проведено совещание по работе железной дороги на Украине. Кроме того, доклад представил вице-премьер-министр — министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий страны Михаил Федоров. Как указал украинский лидер, в этом направлении есть первые плоды.

Помимо этого, Зеленский потребовал помощи Запада для начала переговоров с Москвой. Он отмечал, что союзники Киева должны больше помогать Украине, чтобы она могла наконец начать переговоры.

Фото: Reuters

Военный эксперт высказался об изменениях в Курской области после решений Сырского

Полковник в отставке, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отреагировал на новые принятые решения Сырского. Он также высказался о том, как может измениться обстановка в российском приграничном регионе после этого.

Это мероприятие, где он заслушал командиров, оказал помощь в решении проблемных вопросов и принял ряд каких-то решений, носит информационно-политический потенциал, чтобы показать, что они контролируют и управляют процессами на территории Курской области Андрей Кошкин полковник в отставке

Кошкин добавил, что вряд ли что-то изменится в Курской области после совещания Сырского. «Там они находятся в огневом мешке, обстреливаются дороги, которые должны обеспечивать ротацию. [У них] недостаточно горюче-смазочных материалов. Это совещание носит подбадривающий характер, нежели реально оно может что-то изменить», — объяснил он.

Недавно российские военные эксперты также заявили о переломе в битве за Курскую область. Например, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что для противника положение дел ухудшается, особенно с началом сезонной непогоды. По словам специалиста, в российском регионе уже «переварено» значительное число украинских частей — как элитных войск, так и обычных.

По последним данным Минобороны России, общие потери ВСУ на данном направлении составили более 25 050 солдат. В российских силовых структурах также докладывали, что некоторые подразделения ВСУ отошли с позиций вблизи приграничного города Суджи под Курском.