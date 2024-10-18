«Лента.ру»: военные эксперты констатировали перелом в битве за Курскую область

В битве за Курскую область, которая началась после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале августа 2024 года, наблюдается перелом, считают опрошенные «Лентой.ру» военные эксперты. Он уже произошел или происходит сейчас, считают они.

«Я думаю, что перелом на курском направлении наступает, это несомненно. Несомненно, потому что для противника ситуация ухудшается, особенно с наступлением сезонного периода непогоды… Вопрос стоит в том, что для киевского режима на первый план здесь уже выходит политическая целесообразность, как они ее понимают, — дотянуть, досидеться до итогов выборов президента США. Как будто это что-то решает. Кого бы они не избрали, это никак не скажется», — заявил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он добавил, что в Курской области уже «переварено» значительное число украинских частей, как элитных войск, так и не элитных. По его оценкам, в 16 бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область, за два с лишним месяца боев уничтожено количество солдат, эквивалентное пяти-шести бригадам полной комплектности.

С Дандыкиным солидарен военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Он также отметил, что российское контрнаступление в Курской области развивается успешно.

«Сейчас идет процесс активного сжимания кольца. Более того, в основном на этом направлении выбита бронетехника противника, они уже действуют в пешем строю, в лесополках. У них нет доступа к подвозу материальных средств, горюче-смазочных материалов. То есть, следует отметить, что, как пишут западные средства массовой информации, они попали в очень серьезную ловушку», — констатировал эксперт.

Ранее, 17 октября, появилась неофициальная информация, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки освободили еще два населенных пункта в Курской области — Старую Сорочину и Александрию. Всего за сутки под российский контроль перешли около 8,5 квадратного километра территории, включая пропускной пункт Бондаревка, что свидетельствует об увеличении среднесуточного темпа.