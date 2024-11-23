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17:55, 23 ноября 2024Бывший СССР

Украина потеряла более 40 процентов занятых территорий в Курской области

Reuters: Украина потеряла 40 процентов занятых территорий в Курской области
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли контроль над более чем 40 процентами территорий, занятых ранее в Курской области. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в украинском Генеральном штабе.

«В лучшем случае мы контролировали около 1 376 квадратных километров (...). Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров», — заметил неназванный собеседник агентства.

При этом источники Reuters признают, что нападение на Курскую область было организовано для замедления российского наступления в Донбассе, однако войска РФ продолжили занимать новые территории. Кроме того, контроль над частью Курской области должен был стать рычагом давления при возможных переговорах Москвы и Киева.

Ранее Министерство обороны России раскрыло информацию о потерях ВСУ в Курской области за 22 ноября. По данным ведомства, украинские войска потеряли до 360 военнослужащих.

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