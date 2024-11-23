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07:22, 23 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о новой мобилизации в России

Песков: речи о проведении в России мобилизации не ведется
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В России 21 сентября 2022 года объявили частичную мобилизацию. В ее ходе были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. Президент России Владимир Путин впоследствии заверял, что второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости.

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