В Кремле высказались о новой мобилизации в России

Песков: речи о проведении в России мобилизации не ведется

Речи о проведении в России мобилизации не ведется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В России 21 сентября 2022 года объявили частичную мобилизацию. В ее ходе были призваны свыше 300 тысяч россиян. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. Президент России Владимир Путин впоследствии заверял, что второй волны мобилизации не будет, так как в ней нет необходимости.