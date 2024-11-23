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04:31, 23 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии обвинили Запад в прекращении денежных переводов из России

Премьер Молдавии Речан обвинил Запад в прекращении денежных переводов из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан рассказал, что правительство республики ищет возможности возобновить денежные переводы из России, от запрета на которые пострадали несколько сотен тысяч трудовых мигрантов. Политик возложил вину за эти запреты на США и другие западные страны, которые ввели санкции, сообщает Exclusiv TV.

«Вот говорят, что мы запретили денежные переводы из России. Не правительство их прекратило, эти компании подпали под международные санкции, в том числе США. Мы это объясняли, но почему-то никто этого не слышит», — отметил Речан.

По его словам, правительство «ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову». В свою очередь, бывший президент лидер Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что решение Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности присоединиться к американским и европейским санкциям против России ударило по сотням тысяч граждан Молдавии.

Ранее бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик заявил, что введенные Штатами санкции против Газпромбанка ставят Молдавию в ситуацию, когда она не сможет оплатить поставку газа и останется без важного энергоресурса на пороге зимы.

В конце октября президент Молдавии Майя Санду объяснила, что страна присоединилась к санкциям против России из-за угрозы международной изоляции экономики уже самой республики. Она также добавила, что молдаванам нужна банковская система, которая будет оставаться частью мировой системы.

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