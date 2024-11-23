Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:39, 23 ноября 2024Мир

ВОЗ подтвердила режим ЧС в мировом здравоохранении

ВОЗ подтвердила сохранение режима ЧС из-за оспы обезьян
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в мировом здравоохранении сохраняет свою актуальность. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

В связи с распространением заболевания mpox («Эмпокс», новое наименование оспы обезьян) 14 августа был введен режим ЧС.

Основанием для такого суждения послужил рост числа заболевших и продолжающееся географическое распространение оспы обезьян. По словам Гебрейесуса, это требует принятия скоординированных мер реагирования «странами и партнерами».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риски распространения оспы обезьян в России на данный момент минимальны. Отмечается, что в рамках «Санитарного щита» на пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о встрече Трампа и Путина по Украине. Конгрессмен заявил, что президент РФ не послушал совета собеседника

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Выступающие в США баскетболисты захотели играть за сборную России

      В части Киева прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге

      Симоньян сообщила о возможном убийстве экс-офицера США Беннетта

      Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

      Медведев заявил об отдалении переговоров из-за дальнобойных ракет

      Украинские депутаты обвинили Зеленского в нарушении работы парламента

      Захарова иронично прокомментировала угрозы США из-за решения МУС по Нетаньяху

      Американский журналист обвинил Байдена в эскалации конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше