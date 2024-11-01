В Роспотребнадзоре оценили риски распространения оспы обезьян в России

Роспотребнадзор: риски распространения в России оспы обезьян минимальны

Риски распространения оспы обезьян в России на данный момент минимальны. Такую оценку эпидемиологической ситуации сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

«Специалисты Роспотребнадзора в круглосуточном режиме мониторируют все риски санитарно-эпидемиологического характера. В РФ заблаговременно были приняты меры для выявления опасного заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках «Санитарного щита» на пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. Специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в частности тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее эпидемию оспы обезьян назвали чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году число случаев заражения оспой обезьян превысило прошлогодний показатель: по состоянию на середину августа было зарегистрировано более 14 тысяч случаев инфицирования.

В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России завершили исследование по разработке вакцины от оспы обезьян.