Журналисты британской газеты Daily Mail подсчитали время, которое понадобится российской баллистической ракете «Орешник», чтобы достичь любого европейского города.
По подсчетам авторов, ракета, запущенная с ракетного полигона в Астраханской области, сможет долететь за 15-16 минут до Парижа, за 14-15 минут до Брюсселя, за 13-14 минут до Рима и за 11-12 минут до Берлина.
Ранее военный аналитик Уилдер Алехандро Санчес заявил, что новейший российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» стал доказательством того, что санкции против военно-промышленного комплекса РФ были неэффективны и не смогли навредить производству.
Днем 22 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.