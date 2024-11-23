Журналисты из Великобритании подсчитали время полета «Орешника» до Европы

Daily Mail: «Орешник» долетит до любого города Европы менее чем за 20 минут

Журналисты британской газеты Daily Mail подсчитали время, которое понадобится российской баллистической ракете «Орешник», чтобы достичь любого европейского города.

По подсчетам авторов, ракета, запущенная с ракетного полигона в Астраханской области, сможет долететь за 15-16 минут до Парижа, за 14-15 минут до Брюсселя, за 13-14 минут до Рима и за 11-12 минут до Берлина.

Ранее военный аналитик Уилдер Алехандро Санчес заявил, что новейший российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» стал доказательством того, что санкции против военно-промышленного комплекса РФ были неэффективны и не смогли навредить производству.

Днем 22 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.