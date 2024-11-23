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13:25, 23 ноября 2024Наука и техника

Журналисты из Великобритании подсчитали время полета «Орешника» до Европы

Daily Mail: «Орешник» долетит до любого города Европы менее чем за 20 минут
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетСанкции против России:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Журналисты британской газеты Daily Mail подсчитали время, которое понадобится российской баллистической ракете «Орешник», чтобы достичь любого европейского города.

По подсчетам авторов, ракета, запущенная с ракетного полигона в Астраханской области, сможет долететь за 15-16 минут до Парижа, за 14-15 минут до Брюсселя, за 13-14 минут до Рима и за 11-12 минут до Берлина.

Ранее военный аналитик Уилдер Алехандро Санчес заявил, что новейший российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» стал доказательством того, что санкции против военно-промышленного комплекса РФ были неэффективны и не смогли навредить производству.

Днем 22 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.

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