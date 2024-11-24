Боец самообороны пострадал при обстреле со стороны Украины

В Белгородской области боец самообороны получил ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Четыре населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен боец самообороны», — написал глава области, пояснив, что боец пострадал в селе Грузское Борисовского района.
У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Всю необходимую помощь ему оказали, от госпитализации россиянин отказался.
Нападению со стороны Украины подверглись еще три населенных пункта Белгородской области — села Отрадное и Графовка, а также поселок Красная Яруга. В этих случаях пострадавших нет.
В этот же день над Брянской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На место уже прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.