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19:14, 24 ноября 2024Россия

Боец самообороны пострадал при обстреле со стороны Украины

Гладков сообщил о пострадавшем бойце самообороны при обстреле ВСУ под Белгородом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгородской области боец самообороны получил ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Четыре населенных пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. Ранен боец самообороны», — написал глава области, пояснив, что боец пострадал в селе Грузское Борисовского района.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Всю необходимую помощь ему оказали, от госпитализации россиянин отказался.

Нападению со стороны Украины подверглись еще три населенных пункта Белгородской области — села Отрадное и Графовка, а также поселок Красная Яруга. В этих случаях пострадавших нет.

В этот же день над Брянской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На место уже прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб.

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