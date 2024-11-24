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08:12, 24 ноября 2024Россия

Бойцы ВСУ крали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

Жительница Курской области пожаловалась на бойцов ВСУ, крадущих бытовую технику
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Эвакуированная из Курской области жительница деревни Никипеловка рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались вандализмом, разрушая жилища людей и занимаясь кражей их имущества, сообщает РИА Новости.

«Мы покинули свои дома, деревни наши поразбивали, там вообще ничего нет. Наши вчера ездили в деревню, я попросила просто забрать вещи с моего дома. Сказали, что ничего нет, все забрали. Окна повыбиты. Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет», — заявила женщина.

Она отметила, что никто не думал о том, что им придется оставить свои дома на длительный срок.

Ранее стало известно, что саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS в лесном массиве Курской области. По словам командира отряда разминирования, на недалеко от найденных боеприпасов находятся жилые дома и гуляют люди с детьми.

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