Бойцы ВСУ крали у жителей Курской области телевизоры и холодильники

Жительница Курской области пожаловалась на бойцов ВСУ, крадущих бытовую технику

Эвакуированная из Курской области жительница деревни Никипеловка рассказала, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались вандализмом, разрушая жилища людей и занимаясь кражей их имущества, сообщает РИА Новости.

«Мы покинули свои дома, деревни наши поразбивали, там вообще ничего нет. Наши вчера ездили в деревню, я попросила просто забрать вещи с моего дома. Сказали, что ничего нет, все забрали. Окна повыбиты. Ни телевизора, ни холодильника, ничего нет», — заявила женщина.

Она отметила, что никто не думал о том, что им придется оставить свои дома на длительный срок.

Ранее стало известно, что саперы МЧС обезвредили кассетные боеприпасы М77 ракет HIMARS в лесном массиве Курской области. По словам командира отряда разминирования, на недалеко от найденных боеприпасов находятся жилые дома и гуляют люди с детьми.