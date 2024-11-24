Меркель высказалась о возможном возвращении в политику

Ангела Меркель заявила, что не чувствует необходимости возвращаться в политику

Ангела Меркель не чувствует необходимости возвращаться в политику. Об этом в воскресенье, 24 ноября, экс-канцлер Германии заявила в интервью испанскому изданию Pais.

По словам Ангелы Меркель, она была канцлером на протяжении 16 лет и полагает, что ее время в активной политике закончилось. 70-летняя экс-глава Германии отметила, что пришло время, когда преемники должны продолжить начатое дело.

Ранее в интервью британскому изданию, Ангела Меркель выразила сомнение, что конфликт на Украине будет решен военным путем, отметив, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Евросоюз по вопросу оказания помощи Украине.