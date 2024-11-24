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22:37, 24 ноября 2024Экономика

Финляндия увеличила поставки алюминия в Россию

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию увеличился в два раза
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press

Финляндия увеличила поставки алюминия в Россию — экспорт этого ресурса вырос в два раза. Об этом сообщает издание Yle.

В первые девять месяцев 2024 года Финляндия поставила алюминия в РФ на 22,3 миллиона евро, при этом за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 11,3 миллиона евро. Отмечается, что причиной роста экспорта стали не попадающие под санкции алюминиевые шипы для автомобильных колес.

В материале подчеркивается, что шипы поставляются в Россию либо по морю, либо через страны Прибалтики. Генеральный директор компании по производству алюминиевых шипов Turvanasta Микко Салакари уточнил, что его организация не способна влиять на то, куда их клиенты доставляют заказы.

Ранее стало известно, что главными покупателями российского газа в Европейском союзе (ЕС) в январе-августе этого года стали Франция, Венгрия и Испания. Больше всего объемы импорта за первые восемь месяцев 2024 года нарастили Литва (41 процент) и Финляндия (36 процентов).

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