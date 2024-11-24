Германию обвинили во введении санкций против самой себя

Депутат Шмидт: ФРГ ввела против себя санкции в ситуации с «Северным потоком-2»

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений (Ойген) Шмидт прокомментировал текущую ситуацию с российским газопроводом «Северный поток-2». Его слова приводит ТАСС.

Шмидт напомнил, что одна из ниток трубопровода по-прежнему остается в рабочем состоянии и по ней не поступает газ.

«Одна же ветка ["Северного потока-2"] до сих пор находится в рабочем состоянии. По сути, мы сами на себя наложили санкции», — отметил он.

Депутат добавил, что президент России Владимир Путин «в сентябре в очередной раз заявил, что в любой момент поставки можно возобновить».

После диверсий, произошедших в сентябре 2022 года на газопроводах, уцелела только одна из четырех ниток, по которой Россия готова была продолжить поставки. Об этом неоднократно заявлял сам Путин, но Берлин отказывался от закупок.