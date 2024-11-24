Горящие фура и «Газель» в российском регионе попали на видео

Очевидцы сняли на видео загоревшиеся фуру и «Газель» около трассы в Нижегородской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Ni Mash.
ЧП произошло в Воротынском районе. Транспортные средства, находящиеся на заправке, загорелись, огонь распространился на 78 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания на данный момент неизвестна.
В этот же день в Барнауле загорелся склад, на котором хранятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей. Пожар произошел на улице Павловский тракт. В здании, по предварительной информации, хранится также и автомобильная резина.