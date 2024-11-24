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13:34, 24 ноября 2024Россия

Горящие фура и «Газель» в российском регионе попали на видео

В Нижегородской области сняли на видео загоревшиеся фуру и «Газель»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео загоревшиеся фуру и «Газель» около трассы в Нижегородской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

ЧП произошло в Воротынском районе. Транспортные средства, находящиеся на заправке, загорелись, огонь распространился на 78 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

В этот же день в Барнауле загорелся склад, на котором хранятся емкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей. Пожар произошел на улице Павловский тракт. В здании, по предварительной информации, хранится также и автомобильная резина.

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