Матвиенко призвала воспитывать детей на основе традиционных ценностей из-за войны Запада

Матвиенко: нужно воспитывать детей на основе традиционных ценностей

Детей нужно воспитывать на основе традиционных ценностей, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Наша российская традиционная семья всегда состояла как минимум из трех поколений: дедушка, бабушка, родители, дети. Что делало семью более сплоченной, атмосферу в ней — более теплой. Убеждена, эту связь поколений надо сохранять», — подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что утверждение ценностей семьи должно быть в главном фокусе государства и общества. «Поскольку размывание, девальвация этих ценностей — одна из целей информационной, психологической войны, которую ведет против нас Запад», — подчеркнула председатель Совфеда.

Ранее Матвиенко посоветовала вице-премьеру России Марату Хуснуллину оплатить налоги за проживание в течение нескольких лет в незарегистрированном доме. Она убеждена, что тем самым он подаст пример гражданам страны.