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17:05, 20 ноября 2024Экономика

Матвиенко предложила заместителю Мишустина оплатить налоги задним числом. Он прожил в незарегистрированном доме 8 лет

Матвиенко посоветовала Хуснуллину оплатить налоги за 8 лет задним числом
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко посоветовала вице-премьеру России Марату Хуснуллину оплатить налоги за проживание в течение нескольких лет в незарегистрированном доме. Она убеждена, что тем самым он подаст пример гражданам страны.

В ходе правительственного часа в верхней палате парламента Матвиенко обратила внимание на важную проблему, которую поднял Хуснуллин в ходе рассказа о национальном проекте «Инфраструктура для жизни» — несвоевременную регистрацию построенных домов, которые на протяжении пяти, а иногда и десяти лет считаются недостроенными.

Люди живут, налоги не платят. Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным

Валентина Матвиенкопредседатель Совфеда
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Фото: Совет Федерации / Flickr

Хуснуллин не мог зарегистрировать дом 8 лет

Отвечая на вопросы сенаторов о том, почему граждане не оформляют дома, но проживают в них по факту, Хуснуллин признался, что сам прожил в незарегистрированном доме восемь лет.

По признанию вице-премьера, он не оплачивал налог из-за того, что долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности. В результате он подключил дом к электричеству как строительную площадку и стал в нем жить. В связи с этим, пояснил Хуснуллин, «чисто юридически если подходить», его дом не был достроен.

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Как только я юридически узаконил подключение к дому и его подключил, (...) я его зарегистрировал», — подчеркнул он.

Таких незавершенных домов «десятки, сотни миллионов квадратных метров» по всей стране, признал Хуснуллин.

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Матвиенко призвала губернаторов не соревноваться в строительстве

В октябре Матвиенко призвала российских губернаторов экономить средства, в том числе при строительстве спортивных объектов, и не соревноваться друг с другом в таких вопросах. «Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям», — сказала она.

По ее словам, сэкономленные средства стоит направлять на решение острых вопросов, а соревнования «кто круче построит дворец спорта» не нужны, поскольку приводят к огромным тратам, в том числе на содержание объектов.

Кроме того, следует уходить от практики мегастроек, когда возводятся дворцы, сопоставимые по масштабам с московскими «Лужниками», акцент же нужно делать на максимальной доступности спортивных объектов для людей. «Это касается и всех других сфер», — подчеркнула Матвиенко.

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