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12:50, 24 ноября 2024Россия

Медведев предложил Европе прекратить поддержку Украины на фоне применения «Орешника»

Дмитрий Медведев предупредил ЕС, что бомбоубежища не спасут от «Орешника»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shultay Baltaay / Shutterstock / Fotodom

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Европу прекратить поддержку Киева. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Медведев указал на то, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может нанести неприемлемый ущерб западным столицам. По его словам, речь в случае использования идет о минутах, а перехватить ракету невозможно. На фоне применения нового оружия Медведев предложил ЕС подумать о завершении поставок оружия на Украину и предупредил, что от «Орешника» не спасут даже бомбоубежища.

«Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — написал Медведев.

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Ранее он высмеял советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка после его заявления, что баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

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