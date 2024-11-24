Медведев предложил Европе прекратить поддержку Украины на фоне применения «Орешника»

Дмитрий Медведев предупредил ЕС, что бомбоубежища не спасут от «Орешника»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Европу прекратить поддержку Киева. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Медведев указал на то, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может нанести неприемлемый ущерб западным столицам. По его словам, речь в случае использования идет о минутах, а перехватить ракету невозможно. На фоне применения нового оружия Медведев предложил ЕС подумать о завершении поставок оружия на Украину и предупредил, что от «Орешника» не спасут даже бомбоубежища.

«Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — написал Медведев.

Ранее он высмеял советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка после его заявления, что баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», — написал Медведев в своем Telegram-канале.