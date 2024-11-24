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13:11, 24 ноября 2024Россия

Медведев указал на двуличие США по решениям МУС

Медведев: США проявляют двуличие в вопросе признания решений МУС об арестах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

США проявляют двуличие в вопросе признания решений Международного уголовного суда (МУС) об аресте лидеров стран мира. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал призыв сенатора Линдси Грэма (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ввести санкции и уничтожить экономику тех стран, которые помогут МУС арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. По его словам, США «готовы просто рвать на части за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов».

«Честная, открытая позиция», — сыронизировал зампред Совбеза.

Ранее Медведев предложил Европе прекратить поддержку Украины на фоне применения «Орешника». Он написал, что ракета может нанести неприемлемый ущерб западным столицам.

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