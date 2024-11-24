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11:22, 24 ноября 2024Мир

Меркель назвала особенность мышления Трампа

Меркель: Трамп мыслит категориями победителей и проигравших
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп мыслит категориями победителей и проигравших и старается не идти на уступки. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью El País.

«Проблема в том, что он не верит во взаимовыгодность в ситуации, когда выигрывают все», — объяснила она.

Экс-канцлер ФРГ назвала особенность мышления Трампа и рассказала о своем опыте общения с политиком во время его первого президентского срока. По ее мнению, в разговоре с Трампом нужно стараться быть самим собой и понимать, что он не верит во взаимовыгодность.

Ранее Меркель выразила сомнение в военном решении конфликта на Украине. Вместе с этим она добавила, что поддерживает нынешнее правительство Германии и Евросоюз по вопросу оказания помощи Украине.

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