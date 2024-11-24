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05:40, 24 ноября 2024Россия

Минобороны назвало позволяющий контролировать позиции ВС РФ в Курской области вид техники

Минобороны: «Панцирь-С» контролируют воздушное пространство в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Минобороны сообщили, что Вооруженным силам России (ВС РФ) удается контролировать воздушное пространство над своими позициями в Курской области с помощью зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С», передает ТАСС.

«Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что расчет ЗРПК, занимающийся поддержкой подразделений группировки «Север», не раз уничтожал воздушные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли контроль над более чем 40 процентами территорий, занятых ранее в Курской области. Уточняется, что ранее Киев контролировал около 1,3 квадратных километров региона, а сейчас — примерно 800.

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