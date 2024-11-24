На Украине приготовились к «самым сложным» восьми неделям в истории

Посол Мельник: Украину ждут «самые сложные» восемь недель в истории страны

Ближайшие восемь недель до инаугурации победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа станут «самыми сложными» для Украины. Такое мнение высказал бывший посол республики в Германии и посол в Бразилии Андрей Мельник в эфире «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией).

Он считает, что этот период станет самым трудным «в истории Украины после 1991 года». Мельник подчеркнул, что Киеву следует активно сотрудничать с Трампом до его инаугурации. «Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет принято решение, и тогда нам будет сложнее», — отметил он.

По словам дипломата, «хуже всего» то, что Киеву будут навязывать решения «через голову».

Ранее стало известно, что администрация Трампа займется темой переговоров по Украине с января. Как сообщил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц, ключевой частью переговорного процесса должны стать страны Европы.