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21:43, 24 ноября 2024Бывший СССР

На Украине приготовились к «самым сложным» восьми неделям в истории

Посол Мельник: Украину ждут «самые сложные» восемь недель в истории страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Stringer / Reuters

Ближайшие восемь недель до инаугурации победившего на выборах в США республиканца Дональда Трампа станут «самыми сложными» для Украины. Такое мнение высказал бывший посол республики в Германии и посол в Бразилии Андрей Мельник в эфире «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией).

Он считает, что этот период станет самым трудным «в истории Украины после 1991 года». Мельник подчеркнул, что Киеву следует активно сотрудничать с Трампом до его инаугурации. «Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет принято решение, и тогда нам будет сложнее», — отметил он.

По словам дипломата, «хуже всего» то, что Киеву будут навязывать решения «через голову».

Ранее стало известно, что администрация Трампа займется темой переговоров по Украине с января. Как сообщил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц, ключевой частью переговорного процесса должны стать страны Европы.

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