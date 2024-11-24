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10:58, 24 ноября 2024Мир

Неизвестные БПЛА были замечены над британскими авиабазами

Guardian: неизвестные БПЛА были замечены над тремя британскими авиабазами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены над тремя авиабазами Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя командования Вооруженных сил США в Европе.

«Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем надежные меры на военных объектах, это включает в себя борьбу с дронами», — прокомментировал сообщение представитель министерства обороны Великобритании.

Как утверждается, небольшие БПЛА пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и возле базы Фелтуэлл в Норфолке. При этом тип дронов и их количество остаются неизвестными. Отмечается, что полеты беспилотников не повлияли на критическую инфраструктуру баз и безопасность контингента.

Ранее неизвестный БПЛА зафиксировали рядом с авианосцем Военно-морских сил Британии HMS Queen Elizabeth. Речная полиция Гамбурга 22 ноября заметила над британским авианосцем неизвестный дрон «размером 1,5 на 1,5 метра».

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