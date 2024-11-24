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19:29, 24 ноября 2024Мир

Отказ США от публичного приглашения Украины в НАТО объяснили

Политолог Топорнин: США отказались приглашать Украину в НАТО из-за позиции РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена не стала публично приглашать Украину в НАТО из-за позиции России по мирным переговорам, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Новый президент Дональд Трамп много раз говорил, что первостепенная задача — это окончание военных действий, окончание горячего конфликта между Россией и Украиной, и только потом уже можно будет смотреть, что получится по итогам мирных договоренностей

Николай Топорнинполитолог

«Мы знаем, что одно из главных требований российского руководства по мирному переговорному процессу с Украиной — это невступление Украины в блок НАТО, неразмещение на территории Украины американских и других военных баз альянса НАТО и все, что вытекает из нейтрального статуса Украины. Поэтому сложно предположить, как можно примирить идею включения Украины в НАТО с мирными инициативами президента Трампа и с позицией российского руководства. Наверное, когда они все это соединили в один сосуд, поняли, что никак невозможно эти принципиально противоположные позиции между собой соединить. Думаю, что, взвесив все за и против, они отказались», — объяснил он.

Как сообщило агентство Bloomberg, действующая администрация Байдена рассматривала вариант публичного приглашения Украины в Североатлантический альянс. Такой шаг — часть мер по поддержке Киева, которые команда уходящего в отставку 46-го американского лидера планировала принять до вступления в должность Дональда Трампа. Однако от идеи отказались, поскольку сочли маловероятным вступление Украины в военный блок в ближайшей перспективе.

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