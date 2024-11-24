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12:48, 24 ноября 2024Россия

Правительство России выделило более миллиарда рублей для ЛНР

Кабмин России выделил больше миллиарда рублей для ЛНР на соцрасходы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительство России выделило более миллиарда рублей для Луганской народной республики (ЛНР) на социально значимые расходы. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«В ЛНР будет направлено свыше одного миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что средства пойдут на обеспечение первоочередных расходов региона. В правительстве сочли, что данная мера поможет решить значимые для жизни населения задачи.

Ранее правительство России решило ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение действует с 1 декабря по 31 мая. Отмечается, что оно поможет увеличить загрузку отечественных аффинажных предприятий.

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