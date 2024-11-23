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11:31, 23 ноября 2024Экономика

Правительство решило ввести один временный запрет

Правительство приостановило вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 31 мая
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Правительство России решило ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Решение действует с 1 декабря по 31 мая. Отмечается, что оно поможет увеличить загрузку отечественных аффинажных предприятий. В правительстве раскрыли перечень отходов, которые попали под временный запрет. Речь идет о ломе драгоценных металлов, металлов, плакированных драгоценными металлами, электротехнических изделий и других отходах.

Кроме того, решение не коснется вывоза катодной сурьмы в слитках и проб, которые отобраны от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Подчеркивается, что масса одной пробы не должна превышать 500 граммов в одной товарной партии.

16 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект об уплате НДС покупателями при приобретении медных полуфабрикатов. Пока налог платят продавцы. Однако депутаты и эксперты считают, что изменение механизма взимания НДС повысит прозрачность рынка.

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